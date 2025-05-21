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21 травня 2025, 07:44

На Київщині уламки російського БпЛА впали на будинок: постраждала сім'я з трьома дітьми

21 травня 2025, 07:44
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фото: Микола Калашник
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У Бориспільському районі Київської області внаслідок атаки російських безпілотників постраждали п'ятеро місцевих жителів, серед них — троє дітей

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

Через падіння уламків ворожих безпілотників пошкоджений приватний будинок, де перебували постраждалі. У будівлі вибиті вікна та пошкоджений дах.

"У хлопця 17 років, дівчинки 3 років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес. У сина 13 років — різана рана стопи. У чоловіка 30 років — різана рана надбрівної дуги", — йдеться в повідомленні.

Також унаслідок ворожої атаки пошкоджений нежитловий будинок, автомобіль, складські приміщення та господарчі споруди.

Оперативні служби продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, вранці 21 травня Суми опинилися під атакою російських безпілотників. Внаслідок обстрілів були зафіксовані влучання в промислові об'єкти. Частина міста без світла, є постраждалий.

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