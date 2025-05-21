Удар по Сумах: вогнеборці ліквідували масштабну пожежу
У середу вранці, 21 травня, російські війська атакували дронами промислові об’єкти в Сумах. Через обстріли виникла масштабна пожежа
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Сумській області.
Внаслідок ворожої атаки частково зруйнована будівля. Виникла масштабна пожежа: горіння відбувалося, як всередині, так і на покрівлі. Рятувальникам довелося працювати одночасно на трьох локаціях.
"Попри всі складнощі та високе пожежне навантаження, співробітники ДСНС ліквідували всі осередки горіння", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 21 травня Суми опинилися під атакою російських безпілотників. Внаслідок обстрілів були зафіксовані влучання в промислові об'єкти. Частина міста залишилася без світла.
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