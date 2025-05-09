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09 мая 2025, 08:35

Россияне атаковали FPV-дронами общину в Николаевской области, — ОВА

09 мая 2025, 08:35
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иллюстративное фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки российские войска терроризировали Очаковскую общину Николаевского района

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"Вчера, 8 мая, враг трижды атаковал дронами типа FPV Очаковскую общину и г. Очаков", - говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.

Напомним, 8 мая российские оккупанты терроризировали 20 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов один человек погиб и еще один получил ранения.

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война Николаевская ОГА обстрелы оккупанты Очаков Ким Виталий Александрович Николаевская область БПЛА FPV-дрон
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