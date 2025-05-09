Російські війська обстріляли Нікопольщину: постраждала людина

фото: Сергій Лисак

З вечора російські загарбники атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії Нікопольщину на Дніпропетровщині. Постраждав мирний житель

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Під прицілом окупантів були Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади. Через російські удари пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда, мопед і лінії електропередач.

"Постраждав 83-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. Зайнялися гараж та господарська споруда. Пожежу рятувальники приборкали", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 8 травня, окупаційні російські війська тероризували 20 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів одна людина загинула та ще одна постраждала.