Удар по автобусу в Марганці: у лікарні померла 10 жертва

фото: Сергій Лисак

Кількість загиблих внаслідок атаки російського дрона-камікадзе на автобус із працівниками підприємства в Марганці вранці 23 квітня зросла до 10

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За наявними даними, сьогодні в лікарні помер 59-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожого удару.

"Загалом та атака обірвала життя 10 людей. Співчуття родинам, які втратили близьких через російський терор", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 23 квітня у Марганці росіяни атакували дроном-камікадзе автобус, який віз людей на роботу. Раніше повідомлялося про 43 поранених.