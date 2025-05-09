Росіяни понад 200 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: є жертва та руйнування
Минулої доби, 8 травня, російські окупанти завдали 220 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів загинула людина
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За оперативними даними, за добу окупанти зруйнували та пошкодили щонайменше дев’ять квартир, приватних будинків та нежитлових приміщень.
Іван Федоров додав, що вчора:
- 150 ворожих БпЛА різної модифікації атакували Приморське, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.
- 70 артобстрілів завдали окупанти по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
"Жінка загинула внаслідок ворожої атаки на Василівську громаду", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 8 травня в селі Приморське Василівського району росіяни поцілили дроном по цивільному автомобілю. Через ворожий удар загинула жінка.
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