Військові моряки знищили 8 російських ударних БпЛА

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Сьогодні вночі, 14 квітня, під час чергової повітряної атаки Росії військові моряки збили на Півдні України вісім ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня російська армія запустила по Україні 62 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 40 ворожих дронів, ще 11 — локаційно втрачені.