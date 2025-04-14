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За прошедшие сутки, 13 апреля, российские войска атаковали Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевского района

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"Вчера, 13 апреля, в 07:17 и 07:32 враг совершил артиллерийский обстрел, а в 12:14 и 14:44 атаковал дронами типа FPV Куцурубскую общину. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Также известно, что вчера, около 15:45, оккупанты совершили артиллерийский обстрел, а сегодня утром атаковали FPV-дроном акваторию Очаковской общины. К счастью, люди не пострадали.

Также, по данным ОВА, в ночь на 14 апреля силы ПВО уничтожили в Николаевской области один БпЛА типа "Shahed 131/136".

Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов три человека погибли, пострадали шесть мирных жителей.