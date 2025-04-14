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14 квітня 2025, 09:30

Вночі Сили ППО знищили 40 російських "шахедів" і БпЛА інших типів

14 квітня 2025, 09:30
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 14 квітня російська армія запустила по Україні 62 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 40 ворожих дронів, ще 11 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, противник запустив дрони з напрямків — Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни. 11 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина.

Нагадаємо, внаслідок нічних обстрілів Одеси постраждали семеро містян. Окупанти атакували місто ударними БпЛА.

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