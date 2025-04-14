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14 квітня 2025, 11:25

У Сумах 13-річний юнак героїчно врятував пасажирів автобуса після ракетного удару РФ

14 квітня 2025, 11:25
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фото: ДСНС України у Сумській області
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Після російського ракетного удару по Сумах 13-річний Кирило Ілляшенко вибрався з палаючого автобуса. Підліток допоміг врятувати інших пасажирів, які опинилися в пастці

Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови міста Суми Артем Кобзар, передає RegioNews.

Він розповів, що після ракетного удару Росії в Сумах спалахнув пасажирський автобус, у якому перебували 13-річний Кирило Ілляшенко з мамою. Двері транспортного засобу були заблоковані, тому пасажири опинилися в пастці. Через ворожий удар юнак дістав поранення. Однак, він вибрався з палаючого транспорту через розбите вікно та допоміг врятувати інших людей, які були в автобусі.

"Його рішучість і мужність надихають. Саме завдяки таким людям тримається наша країна", – наголосив Артем Кобзар.

За наявними даними, Кирило навчається у восьмому класі Сумської школи №4. Юнак займається вільною боротьбою в дитячо-юнацькій спортивній школі "Факел". Через російський обстріл три уламки влучили в голову хлопцеві: один із них лікарі вже дістали. Наразі Кирило перебуває під наглядом медиків.

Нагадаємо, вранці 13 квітня на Вербну неділю війська РФ завдали подвійний ракетний удар по центру Сум. Окупанти застосували балістичні ракети з касетними боєприпасами.

За останніми даними, відомо про 34 загиблих, з них 2 дітей. Травмовано 119 людей, з них 15 дітей.

Також повідомлялося, що в Сумах оголосили триденну жалобу за загиблими в результаті ракетного удару, який російські війська здійснили 13 квітня.

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РФ війна автобус пожежа Суми окупанти трагедія ракетний удар підліток порятунок
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