Війська РФ обстріляли дві громади Миколаївщини: в ОВА розповіли про наслідки
Минулої доби, 8 квітня, російські війська атакували Очаківську та Куцурубську громади Миколаївського району. В області працювала ППО
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
Відомо, що близько 08:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл та атакували FPV-дроном Куцурубську громаду. На щастя, мирні жителі не постраждали.
Також близько 12:15 загарбники вдарили мінометами по акваторії Очаківської громади.
"О 16:03 ворог здійснив артилерійський обстріл м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, в ніч на 9 квітня сили ППО знищили на Миколаївщині один БпЛА типу "Shahed 131/136".
Нагадаємо, вночі 9 квітня російська армія атакувала Дніпропетровщину дронами. Сили ППО збили 11 із них. У Дніпрі через ворожу атаку постраждали 15 людей.