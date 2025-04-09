Вночі Україну атакували 55 російських дронів: як відпрацювала ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 9 квітня російська армія запустила по Україні 55 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 32 ворожі дрони, ще вісім — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, противник запустив дрони з напрямків — Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 32 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. 8 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина.

Нагадаємо, вночі російська армія атакувала Дніпропетровщину дронами. Сили ППО збили 11 із них. У Дніпрі через ворожу атаку постраждали 15 людей.