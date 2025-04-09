Результати нічного удару: з'явились фото наслідків атаки на Дніпро

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Зазначається, що найбільше через ворожі дрони дісталося Дніпру. Постраждали 15 людей, з них 8 залишаються в лікарнях. Майже всі пацієнти у стані середньої тяжкості, один – у легкому.

У місті пошкоджені 15 приватних будинків і 4 багатоповерхівки, понівечені майже два десятки авто.

Окрім того, є руйнування на території кількох підприємств. Побиті адмінбудівля та інфраструктура. Всі пожежі рятувальники загасили

Спрямував агресор БпЛА і на Апостолове, що у Криворізькому районі. Пошкоджене приватне підприємство. Люди не постраждали

По Нікопольському району ворог вдарив дронами-камікадзе. Влучив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджений спортивний об'єкт. Загиблих і поранених немає.

Нагадаємо, пізно ввечері 8 квітня війська РФ атакували дронами Дніпро.

Росіяни також завдали понад 20 ударів по Харкову. В Основ'янському районі внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.