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09 квітня 2025, 07:50

Результати нічного удару: з'явились фото наслідків атаки на Дніпро

09 квітня 2025, 07:50
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фото: Telegram/Борис Філатов
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Уночі російська армія атакувала Дніпропетровську область дронами. Сили ППО збили 11 із них

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Зазначається, що найбільше через ворожі дрони дісталося Дніпру. Постраждали 15 людей, з них 8 залишаються в лікарнях. Майже всі пацієнти у стані середньої тяжкості, один – у легкому.

У місті пошкоджені 15 приватних будинків і 4 багатоповерхівки, понівечені майже два десятки авто.

Окрім того, є руйнування на території кількох підприємств. Побиті адмінбудівля та інфраструктура. Всі пожежі рятувальники загасили

Спрямував агресор БпЛА і на Апостолове, що у Криворізькому районі. Пошкоджене приватне підприємство. Люди не постраждали

По Нікопольському району ворог вдарив дронами-камікадзе. Влучив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджений спортивний об'єкт. Загиблих і поранених немає.

Нагадаємо, пізно ввечері 8 квітня війська РФ атакували дронами Дніпро.

Росіяни також завдали понад 20 ударів по Харкову. В Основ'янському районі внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.

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