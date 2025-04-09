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09 апреля 2025, 09:15

Войска РФ обстреляли две общины Николаевщины: в ОВА рассказали о последствиях

09 апреля 2025, 09:15
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иллюстративное фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 8 апреля, российские войска атаковали Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевского района. В области работала ПВО

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Известно, что около 08:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел и атаковали FPV-дроном Куцурубскую общину. К счастью, мирные жители не пострадали.

Также около 12:15 захватчики ударили минометами по акватории Очаковской общины.

"В 16:03 враг совершил артиллерийский обстрел г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, в ночь на 9 апреля силы ПВО уничтожили в Николаевской области один БпЛА типа "Shahed 131/136".

Напомним, ночью 9 апреля российская армия атаковала Днепропетровщину дронами. Силы ПВО сбили 11 из них. В Днепре из-за вражеской атаки пострадали 15 людей.

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