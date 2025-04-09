На Херсонщині росіяни обстріляли житлові будинки: постраждали 4 цивільних
Протягом минулої доби російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали четверо мирних мешканців
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Вчора під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Зеленівка, Комишани, Білозерка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Понятівка, Берислав, Новоолександрівка, Козацьке, Дудчани, Михайлівка, Шляхове, Новоберислав, Вірівка, Високе, Гаврилівка, Качкарівка, Українка, Костирка, Микільське, Садове, Червоний Маяк, Кізомис, Тягинка, Гончарне та Веселе.
"Через російську агресію 4 людини дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Минулої доби росіяни били по житлових кварталах: загарбники пошкодили багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди та приватні автомобілі.
Нагадаємо, 8 квітня російські окупанти завдали удару по автомобілю в Дніпровському районі Херсона. Внаслідок атаки ворожого БпЛА постраждав мирний житель.