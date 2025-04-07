Toyota "застрягла" на дереві: на Миколаївщині у пʼяній ДТП постраждали пасажири кросовера

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Аварія трапилась у суботу вранці, 5 квітня, в селищі Возіятське Вознесенського району. Внаслідок ДТП травмувалися двоє пасажирів автівки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр Національної поліції в Миколаївській області.

За матеріалами слідства, близько 7:00 на вулиці Центральній кросовер Toyota Rav 4 виїхав за межі дороги та зіткнувся з деревом, на якому застряг.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажири 34 та 40 років були госпіталізовані до медичного закладу ", – йдеться у повідомленні.

За результатами освідування у водія виявили 1,07 проміле алкоголю в крові. 36-річного керманича затримали. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Житомирщині автівка Dacia Logan врізалась у дерево. Внаслідок ДТП загинула 49-річна жінка.