фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На дорозі зіткнулися пасажирський мікроавтобус та вантажівка-автовоз. На момент прибуття рятувальників у салоні мікроавтобусі перебували затиснуті люди, які потребували допомоги.

За допомогою спецінструменту надзвичайники зрізали дах і двері мікроавтобуса та деблокували з понівеченого авто двох травмованих (пасажирку та водія), яких у важкому стані передали медикам. Також рятувальники вивільнили тіла двох загиблих пасажирів.

Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, вдень 4 квітня на Львівщині сталася смертельна ДТП за участі автобуса. Загинув літній мотоцикліст.