На Житомирщині автівка врізалась в дерево: загинула жінка
ДТП сталася 6 квітня близько 16:55 в селі Ягнятин Бердичівського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Водій авто Dacia Logan, 55-річний місцевий житель, рухаючись вулицею села, не впорався з керуванням та врізався в дерево.
Внаслідок ДТП пасажирка, 49-річна жителька села, отримала травми та загинула на місці.
Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з’ясовують всі обставини події.
Нагадаємо, 5 квітня на Львівщині зіткнулися мікроавтобус та автовоз. Дві людини загинули та дві постраждали.
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