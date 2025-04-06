У Миколаєві росіяни знищили 3 приватні будинки, ще понад 30 пошкодили

фото: ДСНС

У місті Миколаїв внаслідок нічної атаки безпілотників знищено та пошкоджена чимало будинків

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Телеграмі, передає RegioNews.

"Вчора ворог атакував Миколаїв дронами Shahed 131/136. Внаслідок атаки знищено три приватні будинки. Також пошкоджено понад 30 будинків і автомобіль", - йдеться у повідомленні.

За його словами, на місцях працюють комунальні служби - ДЕЗ "Пілот", КП "ЕЛУ Автодоріг", "Миколаївкомунтранс", а також районна адміністрація.

"З огляду на погіршення погоди, ми додатково залучили працівників інших підприємств, аби якнайшвидше накрити дахи, забити вікна та навести лад на подвір’ях", - додав очільник міста.

Нагадаємо, в лютому в Миколаєві було повністю зруйновано електрогенерацію внаслідок атаки росіян по ТЕЦ.