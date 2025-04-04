На Миколаївщині зіткнулися зерновоз і легковик: постраждав водій

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Миколаївській області.

За даними слідства, на автодорозі "Миколаїв-Дніпро" зіткнулися вантажний автомобіль DAF XF із напівпричепом легковика VOLVO D5. За кермом зерновоза перебував 54-річний керманич.

"У результаті зіткнення транспортних засобів 36-річний водій Volvo отримав тілесні ушкодження та був доставлений до медичного закладу", – йдеться у повідомленні.

Вантажівка зазнала механічних пошкоджень, а зерно висипалося на дорогу та узбіччя. Винуватцю ДТП загрожує до трьох років обмеження волі. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, раніше на Київщині сталась смертельна ДТП. Водій збив жінку, яка переходила дорогу з 5-річним сином. Хлопчик в лікарні у важкому стані. Його мати померла від травм.