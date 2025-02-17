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17 лютого 2025, 00:11

У Миколаєві повністю зруйновано електрогенерацію внаслідок атаки росіян по ТЕЦ

17 лютого 2025, 00:11
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фото: ДСНС
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Внаслідок російського удару по ТЕЦ вночі 16 лютого у Миколаєві абоненти станції залишились без тепла. Повністю зруйновано електрогенерацію

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, передає RegioNews.

"Ми намагаємось відновити теплопостачання, використовуючи альтернативні шляхи розв'язання проблеми. Залучені працівники і ТЕЦ, і Миколаївоблтеплоенерго. Робота триває. Без подробиць, але це дійсно важко", – розповів мер.

Він додав, що завдяки співпраці з Данією, Миколаїв отримав модульні котельні, тому вдалось зберегти тепло в лікарнях.

Нагадаємо, в місті без тепла залишились 100 тисяч осіб – у багатьох з них температура вдома впала майже до 5С°.

Миколаїв війна обстріли атака ТЕЦ електрогенерація
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