фото: ДСНС

Внаслідок російського удару по ТЕЦ вночі 16 лютого у Миколаєві абоненти станції залишились без тепла. Повністю зруйновано електрогенерацію

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, передає RegioNews.

"Ми намагаємось відновити теплопостачання, використовуючи альтернативні шляхи розв'язання проблеми. Залучені працівники і ТЕЦ, і Миколаївоблтеплоенерго. Робота триває. Без подробиць, але це дійсно важко", – розповів мер.

Він додав, що завдяки співпраці з Данією, Миколаїв отримав модульні котельні, тому вдалось зберегти тепло в лікарнях.

Нагадаємо, в місті без тепла залишились 100 тисяч осіб – у багатьох з них температура вдома впала майже до 5С°.