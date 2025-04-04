Аварія в Миколаєві: кросовер протаранив зупинку, постраждала жінка

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У Миколаєві правоохоронці затримали водія кросовера, який в'їхав у зупинку громадського транспорту, через що травмувалася жінка

Про це повідомляє поліція області,передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталась у четвер, 3 квітня, близько 19:10 у Миколаєві на вул. Екіпажній.

Під час руху водій SsangYong допустив зіткнення із автомобілем Jeep Compass, після чого виїхав на зупинку громадського транспортну, де перебувала 76-річна жінка. Її госпіталізували з тілесними ушкодженнями різними ступенями тяжкості.

44-річного водія кросовера слідчі затримали у порядку ст. 208 КПК України та вирішується питання про оголошення йому підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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