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04 квітня 2025, 10:20

Аварія в Миколаєві: кросовер протаранив зупинку, постраждала жінка

04 квітня 2025, 10:20
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Миколаєві правоохоронці затримали водія кросовера, який в'їхав у зупинку громадського транспорту, через що травмувалася жінка

Про це повідомляє поліція області,передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталась у четвер, 3 квітня, близько 19:10 у Миколаєві на вул. Екіпажній.

Під час руху водій SsangYong допустив зіткнення із автомобілем Jeep Compass, після чого виїхав на зупинку громадського транспортну, де перебувала 76-річна жінка. Її госпіталізували з тілесними ушкодженнями різними ступенями тяжкості.

44-річного водія кросовера слідчі затримали у порядку ст. 208 КПК України та вирішується питання про оголошення йому підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, в Одесі легковик врізався в маршрутку. Постраждало п'ятеро пасажирів.

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