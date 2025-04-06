В Николаеве россияне уничтожили 3 частных дома, еще более 30 повредили

фото: ГСЧС

В городе Николаев в результате ночной атаки беспилотников уничтожены и повреждены многие дома

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Телеграмме, передает RegioNews.

"Вчера враг атаковал Николаев дронами Shahed 131/136. В результате атаки уничтожены три частных дома. Также повреждены более 30 домов и автомобиль", - говорится в сообщении.

По его словам, на местах работают коммунальные службы – ДЭЗ "Пилот", КП "ЭЛУ Автодорог", "Николаевкоммунтранс", а также районная администрация.

"Учитывая ухудшение погоды, мы дополнительно привлекли работников других предприятий, чтобы как можно быстрее накрыть крыши, забить окна и навести порядок во дворах", - добавил глава города.

Напомним, в феврале в Николаеве была полностью разрушена электрогенерация в результате атаки россиян по ТЭЦ.