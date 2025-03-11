19-річна дівчина готувала теракт у Миколаєві: що відомо

фото: СБУ

Служба безпеки спільно з правоохоронцями затримали 19-річну мешканку Миколаєва, яка співпрацювала з РФ. За вказівкою противника вона планувала організувати теракт біля обласного управління поліції 7 березня

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що дівчина мала непомітно залишити саморобний вибуховий пристрій, замаскований під звичайний пакет, неподалік адміністративної будівлі. Окупанти планували дистанційно активувати вибухівку разом із фігуранткою.

Терористку затримали "на гарячому", коли вона прибувала до місця спланованого злочину на таксі.

На місці затримання у фігурантки вилучили вибуховий пристрій із запалювальною сумішшю та два мобільні телефони. Один із них мав слугувати для дистанційної детонації, а інший використовувався для зв'язку з кураторами.

Розслідування встановило, що дівчина потрапила в поле зору ворога, шукаючи легких заробітків у Telegram-каналах. Там її вербували, обіцяючи винагороду за співпрацю, а після згоди надали детальні інструкції щодо виконання завдання.

Наразі слідчі повідомили затриманій про підозру.

Фігурантка перебуває під вартою без можливості внесення застави. У разі доведення вини їй загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

СБУ закликає громадян зберігати пильність і не піддаватися на ворожі провокації.

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Нагадаємо, в Харкові контррозвідка Служби безпеки затримала російську агентку, яка на замовлення ФСБ отруїла військового ЗСУ.

Також СБУ затримала в Рівному російську агентку, яка планувала закласти вибуховий пристрій біля міського ТЦК.