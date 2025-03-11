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11 березня 2025, 06:45

На Житомирщині трактор підірвався на вибухонебезпечному предметі: постраждав водій

11 березня 2025, 06:45
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фото: ДСНС України у Житомирській області
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Інцидент стався 10 березня у Коростенському районі. Тракториста ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Житомирській області.

Виявилося, що працівник лісового господарства створював мінералізовані смуги, аби запобігти розповсюдженню пожежі сухої трави. Під час виконання робіт трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет, що здетонував.

"Внаслідок вибуху водій отримав травми та був госпіталізований. Трактор зазнав пошкоджень", — йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині автомобіль швидкої допомоги підірвався на вибухівці.

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