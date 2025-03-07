Готувала теракт біля Рівненського ТЦК: викрито агентку ФСБ

фото: СБУ

СБУ затримала в Рівному російську агентку, яка планувала закласти вибуховий пристрій біля міського ТЦК

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зловмисниця мала залишити вибухівку поблизу місцевого військового об'єкта, коли на його території мала перебувати максимальна кількість громадян.

ФСБ збиралася підірвати пристрій разом із виконавицею. Жінку затримали дорогою до місця теракту.

Зазначається, що зловмисницею виявилася 42-річна жителька Вінниці, яка привернула увагу російських спецслужб, шукаючи "швидкий заробіток".

За вказівкою кураторів вона прибула до Рівного, де спочатку провела розвідку біля ТЦК і передала звіт ФСБ. Після цього мала забрати вибухівку зі схованки та закласти її в обраному місці.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині викрили чоловіків, яких завербували російські спецслужби. На замовлення росіян вони готували низку терактів.

СБУ закликає громадян зберігати пильність і не піддаватися на ворожі провокації.

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