Отруїла військового та готувала вибухівку для терактів: у Харкові затримали агентку ФСБ

фото: СБУ

У Харкові контррозвідка Служби безпеки затримала російську агентку, яка на замовлення ФСБ отруїла військового ЗСУ. Також місцева ІТ-фахівчиня готувала саморобні вибухові пристрої для вчинення терактів

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Аби вбити воїна ЗСУ, зрадниця під виглядом "волонтерської" допомоги передала йому ліки та продукти харчування, в які підмішала отруйні речовини. Після цього військового у тяжкому стані госпіталізували до місцевого шпиталю.

Також за завданням від ФСБ російська агентка виготовляла саморобні вибухові пристрої (СВП) та залишала їх у схронах для підготовки терактів.

Одну з вибухівок зловмисниця сховала поблизу своєї оселі у багатоквартирному будинку, а іншу – безпосередньо у квартирі. За інструкцією окупантів, вона замаскувала СВП під вогнегасник, а для більшої вражаючої дії спорядила металевими гайками.

За даними СБУ, харків'янка потрапила у поле зору ФСБ ще до початку повномасштабної війни, коли їздила до родичів у Росію. Однак завдання від РФ їй почали надходити на початку 2025 року.

Наразі затриманій повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у терористичному акті, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання вибухового пристрою).

також злочини зрадниці кваліфікують за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне вбивство).

"Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями СБУ затримала в Рівному російську агентку, яка планувала закласти вибуховий пристрій біля міського ТЦК.