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11 березня 2025, 07:22

Шпигував за аеродромами ЗСУ: житель Миколаєва сяде за ґрати на 10 років

11 березня 2025, 07:22
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фото: з відкритих джерел
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У Миколаєві до 10 років позбавлення волі засуджено інформатора ФСБ РФ, який займався шпигунством за українськими військовими аеродромами

Про це повідомило Управління СБУ в Миколаївській області, передає RegioNews.

Зазначається, що 35-річний місцевий житель без постійної роботи збирав розвідувальні дані про дислокацію та переміщення Сил оборони в регіоні. Зокрема інформацію про військові аеродроми, де базується бойова авіація ЗСУ.

Для збору даних він використовував особисті контакти, інформацію з відкритих джерел, а також приховано фотографував об'єкти під час обходу місцевості. Зібрані матеріали передавав окупантам у вигляді текстових звітів та фото з геоприв'язкою.

Співробітники СБУ задокументували його злочинну діяльність і затримали вдома. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон із доступом до анонімного чату, через який він спілкувався із представниками ФСБ.

Як стало відомо зі слідства, цей чоловік привернув увагу російських спецслужб навесні 2023 року. Усе через свої антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах. Комунікацію з російською стороною він здійснював через посередників. Один із них — прокремлівський блогер Сергій Лебедєв, відомий під псевдонімом "Лохматий", який наразі перебуває в тимчасово окупованому Донецьку і співпрацює з російськими спецслужбами.

На основі зібраних доказів суд визнав чоловіка винним за частиною третьою статті 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про переміщення і розташування ЗСУ чи інших військових формувань України.

Нагадаємо, днями Служба безпеки ліквідувала ще одну агентурну групу російських спецслужб у Миколаєві. В результаті спецоперації затримано чотирьох осіб, які передавали ворогу координати для ракетних і дронових ударів по місту.

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