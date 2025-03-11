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11 марта 2025, 11:05

19-летняя девушка готовила теракт в Николаеве: что известно

11 марта 2025, 11:05
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фото: СБУ
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Служба безопасности совместно с стражами порядка задержали 19-летнюю жительницу Николаева, которая сотрудничала с РФ. По указанию противника она планировала организовать теракт у областного управления полиции 7 марта

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что девушка должна была незаметно оставить самодельное взрывное устройство, замаскированное под обычный пакет, возле административного здания. Оккупанты планировали дистанционно активировать взрывчатку вместе с фигуранткой.

Террористку задержали "на горячем", когда она прибывала к месту спланированного преступления на такси.

На месте задержания у фигурантки изъяли взрывное устройство с зажигательной смесью и два мобильных телефона. Один из них должен был служить дистанционной детонации, а другой использовался для связи с кураторами.

Расследование установило, что девушка попала в поле зрения врага в поисках легких заработков в Telegram-каналах. Там ее завербовали, обещая вознаграждение за сотрудничество, а после согласия предоставили подробные инструкции по выполнению задания.

Следователи сообщили задержанным о подозрении.

Фигурантка находится под стражей без возможности внесения залога. В случае доказательства вины ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ призывает граждан сохранять бдительность и не подвергаться враждебным провокациям.

Если вас или ваших знакомых вербуют для поджога авто ВСУ, админздания, теракта или минирования – сразу сообщайте об этом на чат-бот "Спали ФСБешника".

Напомним, в Харькове контрразведка Службы безопасности задержала российскую агентку, по заказу ФСБ отравившую военного ВСУ.

Также СБУ задержала в Ровно российскую агентку , планировавшую заложить взрывное устройство возле городского ТЦК.

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