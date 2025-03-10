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10 березня 2025, 11:33

Обстріли Миколаївщини: в ОВА розповіли про наслідки масованої атаки дронів

10 березня 2025, 11:33
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У понеділок, 10 березня, Сили ППО приземлили на Миколаївщині майже два десятки ударних дронів типу "Shahed"

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"У ніч на 10 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 18 БпЛА типу "Shahed 131/136", — йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, у результаті бойової роботи в Миколаївському та Баштанському районах через падіння уламків на відкритих територіях за межами населених пунктів відбулися займання сухої трави та чагарників.

На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

Віталій Кім додав, що через вчорашню атаку ударного дрона на околиці Миколаєва був пошкоджений приватний будинок.

Нагадаємо, вранці російські окупанти атакували Київщину ударними безпілотниками. У трьох районах зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури та пожежа.

Також повідомлялося, що вночі РФ використала 16 дронів для атаки на Київ.

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