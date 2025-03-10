Атака "шахедів" на Київщину: пошкоджені житлові будинки, виникла пожежа
У понеділок, 10 березня, російські окупанти знову атакували Київщину ударними безпілотниками. У трьох районах зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури та пожежа
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.
Станом на ранок відомо, що в Обухівському районі та в Бучанській громаді пошкоджені приватні будинки. Крім того, сталося загоряння травʼяного настилу у Фастівському районі.
"Інформація про постраждалих наразі відсутня", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 10 березня російська армія випустила по Україні 176 ударних безпілотників різних типів. Сили ППО збили 130 дронів, ще 42 — локаційно втрачені.
Також повідомлялося, що вночі РФ використала 16 дронів для атаки на Київ.
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