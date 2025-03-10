Обстрелы Николаевщины: в ОВА рассказали о последствиях массированной атаки дронов
В понедельник, 10 марта, Силы ПВО приземлили в Николаевской области почти два десятка ударных дронов типа "Shahed"
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
"В ночь на 10 марта силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено 18 БпЛА типа "Shahed 131/136", — говорится в сообщении.
По данным ОВА, в результате боевой работы в Николаевском и Баштанском районах из-за падения обломков на открытых территориях за пределами населенных пунктов произошло возгорание сухой травы и кустарников.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Виталий Ким добавил, что из-за вчерашней атаки ударного дрона на окраине Николаева был поврежден частный дом.
Напомним, утром российские кафиры атаковали Киевщину ударными беспилотниками. В трех районах зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и пожар.
Также сообщалось, что ночью РФ использовала 16 дронов для атаки на Киев.