Обстрелы Николаевщины: в ОВА рассказали о последствиях массированной атаки дронов

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В понедельник, 10 марта, Силы ПВО приземлили в Николаевской области почти два десятка ударных дронов типа "Shahed"

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"В ночь на 10 марта силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено 18 БпЛА типа "Shahed 131/136", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, в результате боевой работы в Николаевском и Баштанском районах из-за падения обломков на открытых территориях за пределами населенных пунктов произошло возгорание сухой травы и кустарников.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Виталий Ким добавил, что из-за вчерашней атаки ударного дрона на окраине Николаева был поврежден частный дом.

Напомним, утром российские кафиры атаковали Киевщину ударными беспилотниками. В трех районах зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и пожар.

Также сообщалось, что ночью РФ использовала 16 дронов для атаки на Киев.