Окупанти атакували Київ: скільки безпілотників запустила Росія

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У ніч на 10 березня армія країни-агресора РФ використала 16 дронів для атаки по столиці

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, передає RegioNews.

Зазначається, що повітряна тривога вночі лунала протягом 3 годин 28 хвилин — з 23:51 до 03:20.

На підступах до столиці було зафіксовано 16 ворожих БпЛА. 12 з них знищено засобами ППО. Решта — локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

Інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків не надходила.

Нагадаємо, загалом 10 березня російська армія випустила по Україні 176 ударних безпілотників різних типів. Сили ППО збили 130 дронів, ще 42 — локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Полтавщина та Київщина.

Сьогодні вночі росіяни також атакували керованими авіабомбами село Блакитне Запорізького району. Поранені двоє мирних жителів.