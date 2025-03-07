Коригували вогонь для ворога: у Миколаєві затримали агентурну групу РФ

фото: СБУ

Служба безпеки України ліквідувала ще одну агентурну групу російських спецслужб у Миколаєві. В результаті спецоперації затримано чотирьох осіб, які передавали ворогу координати для ракетних і дронових ударів по місту

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, основними цілями окупантів були запасні командні пункти та логістичні склади Сил оборони, що задіяні в бойових діях на південному фронті.

Щоб зібрати необхідні координати, агенти окремо пересувалися містом, фотографуючи ймовірні місця розташування українських військових. Вони також стежили за зупинками та технічним обслуговуванням військової техніки ЗСУ та Нацгвардії, яка рухалася до зони бойових дій.

Отриману інформацію передавали через месенджер своєму куратору – ворожому "воєнкору" Сергію Лебедєву (псевдонім "Лохмати"), який переховується в окупованому Донецьку та працює на ФСБ і ГРУ Росії.

СБУ затримала учасників групи за місцем проживання.

Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони з доказами співпраці з ворогом.

Затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

ч. 3 ст. 114-2 – поширення інформації про переміщення або розташування ЗСУ та інших військових формувань в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 12 років ув'язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині викрили чоловіків, яких завербували російські спецслужби. На замовлення росіян вони готували низку терактів.