На Херсонщині росіяни вбили двох людей
Протягом минулої доби, 6 березня, російські окупанти атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє осіб, ще один мирний житель дістав поранення
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Придніпровське, Антонівка, Інженерне, Комишани, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Дніпровське, Зеленівка, Кізомис, Томина Балка, Олександрівка, Станіслав, Софіївка, Понятівка, Микільське, Берислав, Червоний Маяк, Милове, Качкарівка, Дудчани, Бургунка, Зміївка, Миколаївка, Михайлівка, Молодіжне, Монастирське, Новоберислав, Ольгівка та Веселе.
"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 1 — дістала поранення", — йдеться у повідомленні.
Минулої доби росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили багатоповерхівку та 16 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарчу споруду, гараж та приватний автомобіль.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 7 березня, окупанти атакували Полтавщину. У Миргородському районі пошкоджений побутовий газопровід, постраждали мирні жителі, серед них – дитина.