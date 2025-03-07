Корректировали огонь для врага: в Николаеве задержали агентурную группу РФ

фото: СБУ

Служба безопасности Украины ликвидировала еще одну агентурную группу российских спецслужб в Николаеве. В результате спецоперации задержаны четыре человека, которые передавали врагу координаты для ракетных и дроновых ударов по городу

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, основными целями окупантов были запасные командные пункты и логистические составы Сил обороны, задействованные в боевых действиях на южном фронте.

Чтобы собрать необходимые координаты, агенты отдельно передвигались по городу, фотографируя вероятные места расположения украинских военных. Они также следили за остановками и техническим обслуживанием военной техники ВСУ и Нацгвардии, двигавшейся к зоне боевых действий.

Полученную информацию передавали через мессенджер своему куратору – враждебному военкору Сергею Лебедеву (псевдоним Лохматы), который скрывается в оккупированном Донецке и работает на ФСБ и ГРУ России.

СБУ задержала участников группы по месту жительства.

Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны с поличным с врагом.

Задержанным сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 – государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

ч. 3 ст. 114-2 – распространение информации о перемещении или расположении ВСУ и других военных формирований в условиях военного положения.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 12 лет заключения до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Харьковской области разоблачили мужчин, которых завербовали российские спецслужбы. По заказу россиян они готовили ряд терактов.