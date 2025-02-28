Нічна атака на Миколаїв: в ОВА розповіли про наслідки удару РФ

фото: ДСНС України у Миколаївській області

У Миколаєві внаслідок падіння уламків на території виробничого підприємства виникла пожежа. Займання оперативно ліквідували

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"Вогнем повністю знищено вантажний фургон. Крім того пошкоджено складське приміщення та інший вантажний фургон. Постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що в ніч на 28 лютого сили ППО знищили на Миколаївщині пʼять БпЛА типу "Shahed 131/136".

Нагадаємо, вночі 28 лютого російські військові атакували ударними дронами Миколаїв.