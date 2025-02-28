Росіяни атакували Миколаїв: уламки "Шахеда" впали на склад
В ніч на 28 лютого російські військові атакували ударними дронами Миколаїв
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
"Внаслідок падіння уламків "Шахеда" в Миколаєві є пошкодження складського приміщення та загорілось авто", – йдеться у повідомленні.
На місці працюють відповідні служби. Інформація про наслідки уточнюються.
Нагадаємо, пізно ввечері 27 лютого російська армія атакувала безпілотниками Запоріжжя. Внаслідок влучання є пошкодження багатоповерхівки, загорілися квартири на верхніх поверхах.
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