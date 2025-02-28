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28 лютого 2025, 08:05

Атака "шахедів" на Запоріжжя: у багатоповерхівках знищені квартири, пошкоджені приватні будинки

28 лютого 2025, 08:05
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фото: Запорізька ОВА
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Вчора ввечері, 27 лютого, росіяни атакували Запоріжжя ударними БпЛА типу "Shahed 136". Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки. Люди залишилися без житла

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"5 приватних будинків та 3 багатоповерхівки пошкоджені внаслідок атаки БпЛА на Запоріжжя. Пожежа знищила три квартири в багатоповерхівці, в під'їзді відключене газо- та електропостачання", – йдеться у повідомленні.

Наразі комунальники ліквідовують наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, вчора ввечері загарбники атакували Запоріжжя "шахедами". Загорілася багатоповерхівка, постраждала літня жінка.

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