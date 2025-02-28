На Херсонщині через російські обстріли поранені 7 цивільних
Вчора російські окупанти атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів РФ семеро мирних жителів дістали поранення
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Зеленівка, Білозерка, Дніпровське, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Микільське, Інгулець, Чорнобаївка, Киселівка, Садове, Придніпровське, Токарівка, Берислав, Зміївка, Гаврилівка, Новорайськ, Милове, Качкарівка, Дудчани, Новокаїри, Новоолександрівка, Вірівка, Львове, Миколаївка, Михайлівка, Новоберислав, Томарине, Тягинка, Українка, Червоний Маяк, Бургунка, Осокорівка та Веселе.
"Через російську агресію 7 людей дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили 24 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід, автозаправну станцію, сільгосппідприємство та приватні автомобілі.
За даними ОВА, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони знищили над Херсонщиною один ударний дрон типу "Shahed-131/136".
Нагадаємо, вчора ввечері, 27 лютого, росіяни атакували Запоріжжя ударними БпЛА типу "Shahed 136". Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки. Люди залишилися без житла. Постраждала жінка.