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Пізно ввечері 27 лютого росіяни запустили безпілотники по Сумах. Є постраждалі внаслідок ворожої атаки

Про це повідомила Сумська міська рада, передає RegioNews.

"Увечері у четвер, 27 лютого, ворог атакував безпілотниками Суми. Відомо про кількох постраждалих і пошкодження вікон у низці будинків в одному з мікрорайонів міста", – йдеться у повідомленні.

На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, в ніч на 28 лютого росіяни атакували Миколаїв. Внаслідок падіння уламків "Шахеда" є пошкодження складського приміщення.