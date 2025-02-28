Ночная атака на Николаев: в ОВА рассказали о последствиях удара РФ

фото: ГСЧС Украины в Николаевской области

В Николаеве в результате падения обломков на территории производственного предприятия возник пожар. Возгорание оперативно ликвидировали

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"Огнем полностью уничтожен грузовой фургон. Кроме того, повреждено складское помещение и другой грузовой фургон. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Также известно, что в ночь на 28 февраля силы ПВО уничтожили в Николаевской области пять БпЛА типа "Shahed 131/136".

Напомним, ночью 28 февраля российские военные атаковали ударными дронами Николаев.