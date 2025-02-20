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20 лютого 2025, 22:45

Житель Миколаївщини відмовився від мобілізації через великі борги: що вирішив суд

20 лютого 2025, 22:45
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фото: pixabay.com
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Суд у Миколаївській області визнав винним місцевого підприємця, який проігнорував повістку, в ухиленні від мобілізації. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Главком".

Як зазначається у судових матеріалах, ТЦК виписав чоловікові дві повістки. ВЛК визначала його придатним до військової слудби. Одну з повісток чоловік узяв, але у визначену дату не прибув у військову частину для відправки на службу, а другу повістку він взагалі відмовився отримувати.

На суді чоловік свою провину визнав. Він пояснив, що відмовився іти на службу, оскільки має чотири неоплачені кредити, а його дружина ніде не працює. Також обвинувачуваний розповів, що на утриманні у сім’ї є неповнолітня дитина та хвора матір.

Обвинувачений надав суду документи про наявність великої кредитної заборгованості перед банками та невиплати перед "Нафтогазом".

У матеріалах суду також зазначається, що працівники ТЦК дзвонили чоловікові, щоб дізнатися, чому він не прибув за "бойовою" повісткою. На що він попросив більше не турбувати, "бо йому потрібно годувати свою родину та онуків".

Нагадаємо, раніше 54-річного жителя Харкова засудили до 3 років позбавлення волі за ухилення від мобілізації.

Також жителя Львівщини, який відмовився отримувати повістку, визнали винним в ухиленні від мобілізації та покарали позбавленням волі.

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