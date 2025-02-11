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11 лютого 2025, 16:50

Відмовився взяти повістку: жителя Львівщини приговорили до ув'язнення через ухилення від мобілізації

11 лютого 2025, 16:50
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Житель Львівщини проходив ВЛК та має статус придатного до військової служби. При цьому він відмовився отримувати повістку. У суді визнали його винним в ухиленні від мобілізації

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура, передає RegioNews.

43-річного жителя Львівщини засудили до 3 років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Відомо, що він у серпні минулого року звернувся до ТЦК, щоб отримати військовий квиток для працевлаштування. Після цього він пройшов ВЛК та отримав підтвердження, шо він є придатним для проходження військової служби.

Проте потім чоловік відмовився отримувати повістку. Зазначають, що він порушив вимоги законодавства та ухилився від військового призову.

Також раніше на Черкащині викрили двох чоловіків, які торгували фейковими довідками. Продавали вони ці "документи" військовозобов'язаним, які хотіли отримати статус "непридатних до військової служби". Свої послуги зловмисники оцінили на суми від 8 тисяч доларів США.

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