Житель Николаевщины отказался от мобилизации из-за больших долгов: что решил суд

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Суд в Николаевской области признал виновным проигнорировавшего повестку местного предпринимателя в уклонении от мобилизации. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Главком".

Как отмечается в судебных материалах, ТЦК выписал мужчине две повестки. ВВК признала его пригодным для военной службе. Одну из повесток мужчина взял, но в определенную дату не прибыл в воинскую часть для отправки на службу, а вторую повестку вообще отказался получать.

На суде мужчина свою вину признал. Он объяснил, что отказался идти на службу, поскольку имеет четыре неоплаченных кредита, а его жена нигде не работает. Также обвиняемый рассказал, что на иждивении в семье есть несовершеннолетний ребенок и больная мать.

Обвиняемый предоставил суду документы о наличии большой кредитной задолженности перед банками и невыплаты перед "Нафтогазом".

В материалах суда также отмечается, что работники ТЦК звонили мужчине, чтобы узнать, почему он не прибыл по "боевой" повестке. На что он попросил больше не беспокоить, "потому что ему нужно кормить свою семью и внуков".

Напомним, ранее 54-летний житель Харькова приговорен к 3 годам лишения свободы за уклонение от мобилизации.

Также жителя Львовщины, отказавшегося получать повестку, признали виновным в уклонении от мобилизации и наказали лишением свободы.