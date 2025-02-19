На Львівщині 47-річного чоловіка засудили до 3 років через ухилення від призову
Жителя одного з сіл Самбірського району визнали винним в ухиленні від призову на військову службу
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.
У лютому минулого року 47-річний чоловік пройшов ВЛК, якою був визнаний придатним за станом здоров’я для проходження військової служби, що підтверджується висновком.
Проте у подальшому він відмовився отримувати повістку, у якій було зазначено дату прибуття до ТЦК та СП. Відтак, чоловік порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову.
У підсумку суд призначив порушнику покарання у виді 3 років вʼязниці.
Нагадаємо, у Харкові чоловіка засудили до 3 років. Він відмовився від мобілізації, у відповідній заяві причиною вказав небажання полишати своє місце роботи.
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