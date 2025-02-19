Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Зазначається, що схему переправлення ухилянтів за кордон було викрило в Рахівському районі. Там 40-річний чоловік пропонував військовозобов'язаним свої "послуги". Він пропонував супровід до прикордонної зони та проведення детального інструктажу щодо втечі через річку до Румунії. За це він просив 9 тисяч доларів США.

"Фігуранта затримали у селі Ділове одразу після транспортування до місця втечі чергового клієнта. У автомобілі зловмисника перебувала також 40-річна жінка. Наразі поліцейські перевіряють її на причетність до злочину", - повідомили правоохоронці.

Слід зазначити, що нещодавно на Закарпатті викрили ще одну схему. Там 45-річний іноземець та його 47-річна знайома намагались переправити за кордон киянина. Він заплатив їм 10 тисяч доларів США. Іноземець вдяг військову форму та прикидався іноземним журналістом, щоб відвернути увагу.