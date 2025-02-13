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13 лютого 2025, 22:32

Суд у Харкові відправив за ґрати 54-річного чоловіка, який відмовився від повістки

13 лютого 2025, 22:32
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фото: pixabay.com
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54-річного жителя Харкова засудили до 3 років позбавлення волі за ухилення від мобілізації

Відповідний вирок ухвалив Київський районний суд Харкова, передає RegioNews.

За даними суду, чоловік у листопаді 2023 року отримав повістку, проте так і не прийшов до ТЦК для відправлення у військову частину.

На суді чоловік свою провину заперечував. Він розповів, що його зупинили поліцейські, коли він їхав на роботу велосипедом. Згодом під'їхали військові ТЦК та відправили його на військово-лікарську комісію.

Після ВЛК чоловікові виписали повістку про явку з речами для відправки до військової частини. Однак він не прийшов. Чоловік обґрунтував це тим, що він "отримав стрес".

"Коли його знов викликали до ТЦК, написав відмову щодо мобілізації і взагалі вважає, що він мав бути знятий з військового обліку в 2014 році по досягненню граничного віку", - зазначається у матеріалах суду.

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше житель Львівщини, який відмовився отримувати повістку, визнали винним в ухиленні від мобілізації та покарали позбавленням волі.

суд Харків повістка мобілізація ТЦК ухилення від мобілізації
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