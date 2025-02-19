У ТЦК заявили, що сім’я військового залишиться без грошей, якщо той добровільно здався у полон
Якщо військовий добровільно здався росіянам у полон — він та його сімʼя не отримають грошове забезпечення
Як передає RegioNews, про це повідомили у Полтавському ТЦК.
Також з 1 лютого 2025 року вступили в силу такі зміни:
- Тепер боєць може письмово зазначити, кому і скільки у відсотках коштів виплачуватиметься, якщо він потрапить у полон.
- Нові правила стосуються й уже зниклих безвісти і тих, хто вже в полоні: раніше виплати здійснювалися переважно їхнім жінкам, тепер — коло осіб змінилося.
Як відомо, у Верховній Раді підтримали покарання ТЦК за незаконну мобілізацію. Винуватцям загрожуватиме до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, суд змінив покарання двом жителям Буковини, які напали з сокирами на працівників ТЦК.
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