У ТЦК заявили, що сім’я військового залишиться без грошей, якщо той добровільно здався у полон

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Якщо військовий добровільно здався росіянам у полон — він та його сімʼя не отримають грошове забезпечення

Як передає RegioNews, про це повідомили у Полтавському ТЦК.

Також з 1 лютого 2025 року вступили в силу такі зміни:

Тепер боєць може письмово зазначити, кому і скільки у відсотках коштів виплачуватиметься, якщо він потрапить у полон.

Нові правила стосуються й уже зниклих безвісти і тих, хто вже в полоні: раніше виплати здійснювалися переважно їхнім жінкам, тепер — коло осіб змінилося.

Як відомо, у Верховній Раді підтримали покарання ТЦК за незаконну мобілізацію. Винуватцям загрожуватиме до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, суд змінив покарання двом жителям Буковини, які напали з сокирами на працівників ТЦК.