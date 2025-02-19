Теракт у Миколаєві: СБУ затримала чотирьох неповнолітніх агентів РФ

фото: t.me/UA_National_Police

Служба безпеки України затримала чотирьох агентів російських спецслужб, які на замовлення РФ готували теракт у Миколаєві 14 лютого. Їм загрожує довічне позбавлення волі

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що на фігурантів зібрана відповідна доказова база і повністю задокументовано їхній зв'язок із ворогом.

Росіяни використали мешканку Полтавщини, щоб підірвати її разом з вибухівкою поблизу кафе у центрі Миколаєва. Унаслідок події жінка і троє військових загинули на місці, ще семеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Контррозвідка СБУ затримала співучасників злочину "по гарячих слідах". Ними виявилося четверо неповнолітніх мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років, яких окупанти завербували через Телеграм-канали з пошуку "легких грошей".

За інструкцією російських спецслужбістів юнаки самостійно виготовили саморобний вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак та передали цю "посилку" 42-річній мешканці сусіднього селища.

В обмін на обіцянку "швидкого заробітку" жінка приїхала до Миколаєва, щоб нібито передати "сумку з грошима" місцевому жителю.

Не здогадуючись, що у неї в руках замаскована вибухівка, вона підійшла до паркувального майданчика біля кафе, де стояла група українських військових. Як тільки жінка наблизилася до них, російські спецслужбісти дистанційно активували вибухівку через виклик на мобільний телефон.

Тим часом неповнолітні фігуранти після підготовки і передачі вибухівки "залягли на дно" по своїх домівках, де очікували на гроші від окупантів.

Там їх затримали українські правоохоронці. Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони із доказами контактів з ФСБ, а також і компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою.

Наразі 4-м фігурантам повідомлено про підозру за статтею терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людей.

Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі.

Як відомо, росіяни шукають українців в соцмережах та обіцяють швидкий заробіток. "Робота" виявляється завданнями російських спецслужб - наприклад, вчинити теракт.

Служба безпеки України закликає повідомляти про спроби вербування. Це можна зробити через чатбот "Спали" ФСБешника".

Нагадаємо, 14 лютого поблизу закладу харчування у центрі Миколаєва стався вибух. Унаслідок теракту загинули троє співробітників Центру протимінної діяльності.